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د. رابح مرار مديرا للبحوث في معهد ماس

الأحد 01 أغسطس 2021 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
د. رابح مرار مديرا للبحوث في معهد ماس



رام الله /سما/

 وافق مجلس أمناء معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) على توصية الأستاذ رجا الخالدي، مدير عام المعهد، بتعيين الدكتور رابح مرار مديراً للبحوث، على ضوء شغور هذا المنصب العام 2020. كان د. مرار قد عمل كباحث مشارك في ماس بين 2020-2021 وكذلك أعد دراسات وابحاث لصالح المعهد خلال سنوات سابقة.

التحق الدكتور مرار بقسم الاقتصاد في جامعة النجاح عام 2011 وأصبح رئيسا للقسم حتى عام 2015. تنوعت اهتماماته البحثية ما بين اقتصاد المعلومات والابتكار، اقتصاد العمل، اقتصاد التنمية، والاقتصاد الفلسطيني. انضم مرار الى عضوية العديد من المؤسسات والمنظمات البحثية العربية، وله أكثر من 20 دراسة منشورة في مجلات عالمية محكمة. د. مرار حاصل على درجة الدكتوراه في اقتصاديات المعلومات من جامعة ليل للعلوم والتكنولوجيا في فرنسا عام 2011، كما حصل على منحة ما بعد الدكتوراة في اقتصاديات التنمية من جامعة نورثمبريا (Northumbria University) في بريطانيا حيث عمل بين عام 2018 و2019.

#معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني

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