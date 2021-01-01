الاغاثة الزراعية تنفذ زيارات ارشادية للمزارعين في قطاع غزة

غزة /سما/

نفذت جمعية التنمية الزراعية “الإغاثة الزراعية” زيارات ارشادية للمزارعين المستفيدين من نشاط توزيع المدخلات الزراعية “الانفاق الزراعية” على مستوى محافظات قطاع غزة.

وتأتي هذه الزيارات ضمن انشطة “مشروع تعزيز صمود صغار المزارعين والمجتمعات المتأثرة بالمخاطر الطبيعية والأزمات طويلة الأمد ومتعددة الأوجه بالشراكة مع Diakonie Katasterophenhilfe بتمويل من BMZ.

وشارك في هذه الزيارات طاقم المشروع بالإضافة الى الجمعيات القاعدية الشريكة في كافة محافظات قطاع غزة.

وتهدف هذه الزيارات لزيادة وعي المزارعين حول طرق الزراعة الحديثة وارشادهم لكيفية التعامل مع الامراض والآفات التي تصيب المحصول في هذا الموسم، وكذلك تضمنت الزيارات حصر اضرار المزارعين التي نتجت بفعل العدوان الأخير على قطاع غزة.

يذكر ان هذا المشروع استهدف 521 مستفيدا من مزارعي الحقول المكشوفة في كافة محافظات قطاع غزة، وتم توزيع مدخلات زراعية عليهم، وتم تدريبهم خلال الفترة الماضية على عدة مواضيع تدريبية منها إدارة الانفاق الزراعية والإدارة المتكاملة للآفات وطرق الري الحديثة وادارة الحصاد المائي.