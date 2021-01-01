الطيبي: لن يعود نتنياهو للسلطة حتى لو سقطت الحكومة الحالية

القدس المحتلة /سما/

قال أحمد الطيبي عضو الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية المشتركة، اليوم الأحد، إنه حتى لو سقطت الحكومة الحالية فإنه لا يتوقع عودة بنيامين نتنياهو زعيم الليكود إلى السلطة مجددًا.

وأضاف الطيبي في تصريحات لموقع صحيفة يديعوت أحرنوت العبري: لا أريد أن أراه يعود إلى السلطة، أنا من الذين أردوا وتأكدوا من أن نتنياهو لن يعود.

واعتبر الطيبي أن التهديد بأن نتنياهو لديه القدرة على أن يعود، وفقًا لنتائج الاستطلاعات “غير صحيح”.

وشدد على أن القائمة المشتركة لن تكون شهادة تأمين لبقاء هذه الحكومة التي عملت على محاولة تمرير قانون لم الشمل، وفشلت.

وأشار إلى أن القائمة لا تتفاوض مع أحزاب الائتلاف الحكومي بشأن الميزانية، مشيرًا إلى أن القائمة تعارض أي تخفيضات لوزارة التعليم لأن المتضررين منها العرب، وكذلك الأمر بخصوص المواصلات.

وبشأن ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا في أوساط فلسطينيي الداخل، قال الطيبي إنه يؤيد اللقاح الثالث، وأن من الضروري القيام بحملة توعية للسكان بأهمية اللقاح.