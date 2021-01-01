حماس تحذر: مواصلة عدوان الاحتلال في القدس إصرار على اللعب بالنار والعبث بصواعق التفجير

القدس المحتلة /سما/

اعتبرت حركة حماس، اليوم الأحد، مواصلة الاحتلال عدوانه وتنكيله بأهالي حي الشيخ جراح والمتضامنين معهم، إصرار منه على اللعب في النار والعبث بصواعق التفجير.

وقال محمد حمادة الناطق باسم حماس عن مدينة القدس، إن شعبنا الذي يأبى ويرفض التخلي والاستسلام سيظل يقاوم كل محاولات المحتل بكل ما أوتي من قوة.

ووجّه حمادة التحية، لأهالي الشيخ جراح، وقال إنهم يقفون في وجه محاولات الاحتلال العبور نحو مخطط تهويد القدس وتهجير الفلسطينيين منها.

وأضاف أن “مقاومة شعبنا جاهزة ومستعدة للرد على عدوان الاحتلال، وما لم تسمح به من قبل لن تسمح به لا اليوم ولا غدًا، فعلى الاحتلال أن يعي الدرس، وأن يكف يده عن العبث في أحياء القدس، سلوان والشيخ جراح”.