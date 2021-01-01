وفاة مواطن متأثر بإصابته بحادث دعس في جنين

جنين /سما/

توفي شاب من ذوي الإحتياجات الخاصة يبلغ من العمر 35 عاماً من سكان بلدة دير أبو ضعيف متأثراً بإصابته بحادث سير دعس وقع شرق جنين .

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي بإسم الشرطة بأنه وبعد ورود إشارة لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول وقوع حادث دعس بداية الشهر الماضي على مفرق بلدة دير أبو ضعيف شرق مدينة جنين لشاب من ذوي الإحتياجات الخاصة وإصابته إصابةً حرجة أدخل على إثرها لمشفى الرازي لتلقي العلاج.

وأضاف العقيد ارزيقات بأن الأطباء أعلنوا عن وفاته فجر اليوم وأن الشرطة قبضت على السائق وفتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث .