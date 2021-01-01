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شاكيد تطالب بإخلاء "الخان الأحمر" وتهدد بعملية عسكرية ضد غزة

الأحد 01 أغسطس 2021 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاكيد تطالب بإخلاء "الخان الأحمر" وتهدد بعملية عسكرية ضد غزة



القدس المحتلة /سما/

أكدت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد، اليوم الأحد، على ضرورة إخلاء قرية الخان الأحمر شرقي مدينة القدس، والالتزام بقرار المحكمة العليا.
 
وبحسب القناة السابعة العبرية، قالت شاكيد: إنه يمكن تأجيل إخلاء قرية الخان الأحمر في الأسابيع والأشهر الأولى للحكومة الجديدة، لكن لا يعني ذلك عدم إخلاء القرية.
 
وبشأن قانون "لم الشمل"، قالت شاكيد: إنه منذ أن توقف العمل بالقانون، تلقت أكثر من 1200 طلب فلسطيني للحصول على الجنسية، منها 300 طلب جديد والباقي طلبات ترقية للحالة.
 
وأضافت أن "هذا لم يكن ليحدث لو لم يمارس حزب ’الليكود‘ ضغوطًا للإطاحة بالقانون، ولما كان لينقُض القانون بنفسه.. قانون المواطنة شهادة فقر للمعارضة"، وفق تعبيرها.
 
وفيما يتعلق بشن عملية عسكرية جديدة ضد غزة، خصوصًا في ظل تهديد القائمة العربية الموحدة بالإطاحة بالحكومة في حال تنفيذها، قالت شاكيد: "إذا كانت هناك حاجة عملياتية لشن عملية عسكرية بغزة فلن نتردد وسنطلق العملية".
 
وهدد رئيس "القائمة العربية الموحدة" منصور عباس، بأن "الدخول في عملية عسكرية ضد غزة يعني نهاية الحكومة".

#أييليت شاكيد #اسرائيل #قطاع غزة #الجيش الإسرائيلي #القدس المحتلة

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