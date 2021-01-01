شاكيد: لن نتردد بتنفيذ عملية عسكرية ضد غزة ويجب إخلاء الخان الأحمر

القدس المحتلة/سما/

قالت إيليت شاكيد وزيرة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنه من الضروري العمل على إخلاء قرية الخان الأحمر البدوية الفلسطينية شرقي القدس، والالتزام بقرار المحكمة العليا بهذا الخصوص.

واستدركت شاكيد خلال مؤتمر القناة العبرية السابعة الذي يستضيف العديد من الشخصيات الإسرائيلية، أنه يمكن تأجيل الإخلاء في الأسابيع والأشهر الأولى من عمل الحكومة الجديدة، لكن لا يعني ذلك عدم إخلاء القرية.



وبشأن قانون “الجنسية/ المواطنة” أو ما يعرف بلم الشمل، قالت إنه منذ أن توقف تمديد العمل بالقانون، تلقت أكثر من 1200 طلب للحصول على الجنسية أو الإقامة من فلسطينيين، منها 300 طب جديد والباقي طلبات ترقية للحالة.

وأضافت “لم يكن هذا ليحدث لو لم يمارس الليكود ضغطًا ذريًا على شكلي للإطاحة بالقانون، ولما كان لينقض القانون بنفسه .. قانون المواطنة شهادة فقر للمعارضة”.

وحول فيما إذا كانت إسرائيل ستشن حملة عسكرية بغزة وسط تهديد من حزب القائمة العربية الموحدة بالإطاحة في الحكومة في حال قامت بذلك، قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية “إذا كانت هناك حاجة عملياتية لشن عملية عسكرية بغزة، وهدد منصور عباس بأن الدخول في العملية يعني نهاية الحكومة، فلن نتردد وسنطلق العملية ولن تكون هناك ببساطة حكومة”.

وتطرقت شاكيد للعديد من القضايا الداخلية الإسرائيلية منها الميزانية وأزمة كورونا والتي قالت إن إسرائيل يجب أن لا تصاب بالشلل مجددًا بسبب الوباء، بل يجب التعايش معه، لذلك تم اتخاذ قرار بتطعيم لقاح جرعة ثالثة.

القدس