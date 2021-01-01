«الديمقراطية» تدين الهجوم الإرهابي في سيناء وتعزي مصر بشهداء جيشها

غزة /سما/

دانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف عناصر من الجيش المصري في بلدة الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء المصرية، والذي أدى لاستشهاد عدد من الجنود المصريين وإصابة آخرين.

وأكدت الجبهة وهي تتقدم بالتعزية من الشعب والجيش والقيادة المصرية وعائلات الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين، تضامنها ووقوفها مع جمهورية مصر العربية في مصابها الأليم، وفي محاربة الإرهاب الأسود، والدفاع عن سيناء وحقوق شعبنا في تقرير المصير والحرية والعودة والاستقلال.

وشددت الجبهة أن الهجوم الإرهابي هو محاولة يائسة للنيل من دور مصر القومي والإقليمي. مؤكدة أن الإرهاب ومموليه سينهزم بفعل إرادة وعزيمة الشعب والجيش والقيادة المصرية