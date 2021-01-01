  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

تحفة تقنية مميزة تكتسح عالم السماعات اللاسلكية

الأحد 01 أغسطس 2021 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحفة تقنية مميزة تكتسح عالم السماعات اللاسلكية



وكالات / سما /

كشفت شركة Nothing أحد المساهمين في علامة OnePlus التجارية عن سماعات لاسلكية مميزة يتوقع لها أن تلقى رواجا واسعا جدا في الأسواق العالمية.

ومن أكثر ما يلفت النظر في سماعة Ear 1 الجديدة هو التصميم الفريد الذي يميزها عن جميع سماعات البلوتوث الصغيرة الموجودة في الأسواق، إذ صنع عنق السماعة من مواد شفافة لرؤية محتوياته وتقنياته الداخلية، وتداخل البلاستيك الشفاف مع اللونين الأسود والأبيض بطرقة أنيقة جدا.

كما حصلت هذه السماعات على تقنيات عزل الضوضاء الخارجية، وعلى مكبرات صوت ممتازة للاستماع للموسيقى، ومايكروفونات متطورة لإيصال الأصوات بوضوح عال أثناء إجراء المكالمات.

وجهزت هذه السماعات ببطاريات داخلية تكفيها لتعمل لأكثر من 5 ساعات بالشحنة الواحدة، كما أن محفظتها الخارجية جهزت ببطاريات إضافية تكفي لشحنها عدة مرات.

ويمكن لـ Ear 1 العمل مع مختلف أنواع الأجهزة والهواتف الذكية، ويمكن التحكم بها عبر تطبيقات خاصة بتلك الأجهزة، أما سعرها في الأسواق العالمية فسيكون 99 دولارا، أي أرخص بكثير من أسعار سماعات سامسونغ وآبل من نفس الفئة.

#Nothing #سماعات لاسلكية #سماعات

الأكثر قراءة اليوم

"اسرائيل هيوم" : الرئيس الفلسطيني في أواخر عهده والشاباك يُقيم اتصالاً جاريًا مع عباس ورجاله

الجزيرة تعود للبث من مصر وتعين الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة من القاهرة

معاريف: إسرائيل أمام مفترق طرق حاسم.. وصواريخ حزب الله ستجبر تل ابيب اتخاذ قرارات هامة

رئيس الأركان المصري يدعو رجال المنطقة الجنوبية لـ"اليقظة والاستعداد القتالي (فيديو)

موجة حر تضرب المنطقة حتى منتصف آب

اتصالات امريكية اسرائيلية بريطانية حول حادث الهجوم على السفينة في بحر عمان

مدير المعابر يكشف ما سيتم إدخاله غدا عبر معبر كرم أبو سالم

الأخبار الرئيسية

خريشة

خريشة: عزام الاحمد شارك في مؤتمر للمعارضة الايرانية وأعلن تضامن السلطة معها ضد طهران

حماس تجدد انتخاب هنية رئيسًا لها لدورة جديدة

التعليم بغزة توضح آلية بدء العام الدراسي الجديد

اطفال

3000 حالة وفاة خلال 5 سنوات..صحة غزة تطلق نداء استغاثة لإنقاذ مرضى السرطان

مدير المعابر يكشف ما سيتم إدخاله غدا عبر معبر كرم أبو سالم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية