معروف يكشف مهام الوفد الحكومي الذي سيزور القاهرة خلال أيام

غزة/سما/

كشف سلامة معروف رئيس المكتب الاعلامي الحكومي بقطاع غزة عن مهام الوفد الحكومي الذي سيزور القاهرة خلال أيام.

وقال معروف في حديث لإذاعة "صوت الأقصى" المحلية، يوم الأحد، "يجري التنسيق لوفد حكومي متنوع لزيارة القاهرة وحتى اللحظة لا يمكننا الحديث عن تحديد موعد خروجه."

وأوضح معروف بأن الوفد الحكومي يضم ممثلين عن القطاع الخاص وبعض الجهات الحكومية ذات العلاقة لمناقشة ملفات التبادل التجاري الفلسطيني وإمكانية تطويرها في إطار البحث عن حلول تساهم في تحسين الحالة الاقتصادية والتجارية في غزة بدلاً من الاعتماد معابر الاحتلال.

وأضاف " اللقاء المزمع عقده في القاهرة يُعد أحد ثمرات لقاء رئيس متابعة العمل الحكومي مع ممثلي القطاع الخاص الذي استعرض كل ما يتعلق بالملف الاقتصادي وطبيعة العلاقة مع مصر.