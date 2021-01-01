الامم المتحدة : الاحتلال يهدم 59 مبنى ويشرد 96 فلسطينيا بالضفة خلال أسبوعين

القدس المحتلة / سما /

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 59 مبنى وشردت 96 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة خلال الأسبوعين الماضيين، بحجة البناء دون ترخيص، بحسب تقرير أممي صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية "أوتشا"، اليوم الأحد.

وبحسب التقرير، فإن عمليات الهدم التي طالت 59 مبنى ومصادرة محتويات عدد من تلك المباني، أدت لتهجير 96 شخصا وإلحاق الضرر بنحو 550 آخرين.

وأضاف التقرير أن غالبية المباني 49 والأشخاص المهجرين 84 كانت في تجمّع راس التين برام الله البدوي بالمنطقة (ج).

وأشار التقرير إلى أن هدم خزان مياه زراعي جرى التبرع به في فروش بيت دجن في نابلس تسبب بتقويض إمكانية أكثر من 500 شخص للحصول على المياه.

وبحسب التقرير الأممي، فإن قوات الاحتلال أصابت 615 فلسطينيا بجروح في مختلف أنحاء الضفة، من بينهم 24 طفلا، أصغرهم رضيع عمره ثلاثة أشهر، وقد أصيب 588 من مجمل هؤلاء في احتجاجات ضد المستوطنات في بيتا بنابلس.

وأفاد بأن قوات الاحتلال أطلقت في 28 تموز/ يوليو الماضي، النار على فتى فلسطيني يبلغ من العمر 11 عاما وقتلته بينما كان في سيارة مع والده على مدخل بيت أُمّر بالخليل، وهو الطفل محمد العلامي.

وفي 29 تموز/يوليو، وعقب احتجاجات أثناء تشييع الفتى، أطلقت قوات الاحتلال الذخيرة الحية والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وعبوات الغاز السام، مما أدى إلى استشهاد فلسطيني هو الشاب شوكت عوض.

وذكر التقرير أن قوات الاحتلال نفذت خلال الأسبوعين الماضيين، 91 عملية تفتيش واعتقال، واعتقلت 158 فلسطينيا في مختلف أنحاء الضفة.

وبين أن نحو 45 طالبا جامعيا من طلبة جامعة بيرزيت اعتقلوا على مدخل بلدة ترمسعيا برام الله، خلال احتجاج على عمليات الهدم العقابية ومؤازرة عائلة الأسير منتصر الشلبي.

واعتقلت قوات الاحتلال 20 آخرين في البلدة القديمة بالقدس خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال بعدما اقتحم أكثر من 1600 مستوطنا باحات المسجد الأقصى، واعتقل البقية في ظروف أخرى في مختلف أنحاء الضفة.

وأضاف التقرير أن مستوطنين اعتدوا جسديا على ثلاثة فلسطينيين وأصابوهم بجروح في حوادث منفصلة بمحافظة الخليل.

كما ألحقوا الأضرار بما لا يقل عن 200 شجرة أو شتلة، وغيرها من الممتلكات الفلسطينية في مختلف أنحاء الضفة الغربية.