غزة: الدفاع المدني ينشر توصيات للمواطنين للتعامل مع موجة الحر الحالية

غزة/سما/

قدم المقدم رائد الدهشان مدير العمليات في جهاز الدفاع المدني بغزة، عدة توصيات للمواطنين للتعامل مع الحالة الجوية خلال موجة الحر الشديدة، حفاظاً على سلامتهم وممتلكاتهم.

ودعا الدهشان خلال حديث لإذاعة "الأقصى" المحلية المواطنين لعدم التعرض لأشعة الشمس في وقت الذروة الممتدة ما بين العاشرة صباحا حتى ساعات العصر.

وأهاب بالمواطنين بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والإجراءات اللازمة للتعامل مع أي طارئ خلال الموجة الحارة.

وشدد الدهشان على جهاز الدفاع المدني على أتم الجهوزية ولدينا استنفار في هذه الأيام حتى نكون قريبين من المواطن ونتعامل مع الحدث فور وقوعه.

عدم ترك الأطفال داخل السيارات تحت أشعة الشمس مقفلة النوافذ.

عدم التعرض لأشعة الشمس وخاصة وقت الذروة.

عدم النزول للبحر وقت الظهيرة لتجب ضربات الشمس.

عدم تعرض كبار السن والمرضى والاطفال لأشعة الشمس.

لبس الملابس الفضفاضة والقطنية لتجنب ارتفاع حرارة الجسم.

الاكثار من شرب المياه.

عدم إشعال النيران في المناطق البرية