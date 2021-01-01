شرطة خانيونس تفرج عن 29 غارمًا بدعم من أسرى في سجون الاحتلال

غزة/سما/

أفرج مركز شرطة خانيونس “المدينة” عن “29” نزيلاً من النزلاء الغارمين الموجودين في نظارتها بعد أن تكفّل أسرى في سجون الاحتلال بدفع المبالغ المتراكمة عليهم.

وبيّن مهدي العقاد نائب مدير مركز شرطة خانيونس المدينة، أن الإفراج عن النزلاء الغارمين تم بعد سداد المبالغ المستحقة عليهم لأصحابها المستحقين، بوجود ممثلين عن الأسرى.



وأشار العقاد إلى أن مركز شرطة خانيونس يولي قضية الغارمين أهميةً بالغة وعلى استعداد للتعاون مع الجميع من أجل تبيض النظارات ورسم البسمة على أهالي الغارمين الذين ساءت بهم الأحوال الاقتصادية نتيجة الحصار الظالم.

ووجه العقاد شكره الجزيل لكافة الأسرى في سجون الاحتلال على وقفتهم المقدرة في الإفراج عن هذه الفئة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها أبناء شعبنا.