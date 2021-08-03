التعليم بغزة توضح آلية بدء العام الدراسي الجديد

غزة/سما/

قالت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، إن بدء العام الدراسي الجديد للعام 2021-2022، سيكون في موعده المقرر منتصف شهر آب الحالي، مبيناً أن هناك توجهاً لعودة التعليم الوجاهي بشكل كامل، في كافة مدارس قطاع غزة، وفق محددات وضوابط معينة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بغزة زياد ثابت لوكالة "الرأي" الحكومية، يوم الأحد، إن هناك لقاءات ومشاورات ستجري خلال الفترة القادمة للوصول الى رؤيا وتوجه محدد يتعلق بطبيعة التعليم في العام الدراسي الجديد، لعرضه على لجنة المتابعة الحكومية خلال اجتماعها الأربعاء المقبل، لإصدار القرار النهائي بشأنه، وهو على الأرجح سيكون تعليماً وجاهياً، وفق ضوابط سيتم التوافق عليها مع وزارة الصحة وديوان الموظفين العام.

وبين ثابت أن العام الدراسي الجديد، سيبدأ في الرابع عشر من شهر آب الحالي للهيئة التدريسية، بينما الطلبة في السادس عشر من الشهر ذاته، وهذه العودة ستكون مبكرة لأسباب مرتبطة بتعويض الطلبة عن الفجوات التي حصلت العام الماضي نتيجة نظام التعليم المدمج الذي استخدمته الوزارة لمواجهة تداعيات الوباء.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه سيتم تقسيم العام الدراسي إلى أربعة فصول بينها استراحات قصيرة بدلا من فصلين، مبيناً أن استراتيجية كاملة تتلائم مع طبيعة التعليم وجائحة كورونا، خلال العام الدراسي الجديد، وأن هناك دروساً استدراكية سيتم العمل بها وفقاً للمنهاج الدراسي الجديد، لكافة المراحل الدراسية خاصة من الصف الأول الى الصف الرابع، أما باقي الصفوف من الخامس حتى الثاني عشر، سيتم تطبيق مادة استدراكية وتعليمية جديدة، بحيث يتم شرح الدروس القديمة حسب احتياج الدروس الجديدة، ومن ثم يتم تعزيز القيم لدى كافة الطلبة.





وحول الإجراءات المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، أكد ثابت أن هناك توجهاً لإلزام كافة الموظفين والمعلمين في المدراس بضرورة الحصول على اللقاح المضاد للفيروس، بالإضافة لطلبة الجامعات، لتحقيق نقلة نوعية وكبيرة في هذا المجال، وفقاً للإجراءات والضوابط التي تسير عليها وزارة الصحة.

وفيما يتعلق نتائج الثانوية العامة، أوضح ثابت أن العمل جارٍ على قدم وساق للانتهاء من عملية التدقيق والمراجعة النهائية للبيانات والدرجات التي تم رصدها خلال الأيام الماضية، بالتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم في رام الله، وصولاً للتوافق على النتائج النهائية وتحديد أسماء أوائل الطلبة على مستوى فلسطين وقطاع غزة.





وشدد ثابت أن طلبة التوجيهي هذا العام واجهوا العديد من الصعوبات والتحديات، بفعل العدوان الأخير على غزة، واستمرار جائحة كورونا التي كانا لهما الأثر الكبير على العملية التعليمية، مبدياً رضاه عن النتائج التي سيتم الإعلان عنها يوم الثلاثاء المقبل 3-8-2021.