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المفتي يحذر من الأقلية المتربصة التي تحاول إشعال الفتنة

الأحد 01 أغسطس 2021 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
المفتي يحذر من الأقلية المتربصة التي تحاول إشعال الفتنة



رام الله / سما /

حذر المفتي العام للقدس وللديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، من الأقلية المتربصة التي تحاول اشعال لهيب الفتنة بين أبناء شعبنا، والتي لا مكان لها بين الفلسطينيين.

وأضاف الشيخ حسين، في حديث إذاعي ، اليوم الاحد، ان غالبية أبناء شعبنا معنيون بوأد الفتنة وتطويق أي خلاف يحصل بين الاخوة، مضيفا ان الهدنة التي توصلت إليها الوفود الإصلاحية في الخليل بمشاركة الوفد المقدسي الديني أمس، هي مقدمة للاستمرار في مساعي الخير وحقن الدماء بين عائلتي الجعبري والعويوي.

وأعرب عن أمنيته بأن تتكلل هذه الجهود الإصلاحية بالنجاح وإيصال الحقوق لأصحابها.

#المفتي العام #الشيخ محمد حسين

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