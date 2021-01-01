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وزيرة الصحة: 3 وفيات و111 إصابة جديدة بـ"كورونا" حالة في فلسطين

الأحد 01 أغسطس 2021 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: 3 وفيات و111 إصابة جديدة بـ"كورونا" حالة في فلسطين



رام الله/سما/

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 3 وفيات و111 إصابة بكورونا و111 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، إن 3 حالات وفاة قد سجلت في قطاع غزة، دون أي تسجيل لأي حالة وفاة في محافظات الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 17، جنين 6، نابلس 8، قلقيلية 1، بيت لحم 2، رام الله والبيرة 4، الخليل 2، قطاع غزة 71".

وأضافت الكيلة ان نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، حيث توزعت حالات التعافي الجديدة حسب التالي: "جنين 4، قلقيلية 2، بيت لحم 1، رام الله والبيرة 4، قطاع غزة 100".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 9 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 14 مريضا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 591,603 بينهم 415,957 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

#وزيرة الصحة #اصابات كورونا #فيروس كورونا #وباء كورونا #فلسطين

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