ليفربول ويونايتد يتصارعان على نجم أتلتيكو

وكالات / سما /

رغم انهيار صفقة المبادلة بين برشلونة و أتليتكو مدريد بخصوص انتقال جريزمان للآتليتي مع تحول ساؤول للجانب الكاتالوني، إلا أن احتمالية رؤية ساؤول نيجيز خارج أتلتيكو مدريد مازالت كبيرة .

تم ربط ليفربول بالتوقيع مع اللاعب صاحب الـ 26 عاماً وكذلك فإن مانشستر يونايتد يتابع مدى تطور حالة اللاعب في السوق.

وحسب تقارير من صحيفة ذا ميرور، فإنه من المقرر أن يسافر ممثلي اللاعب ساؤول إلى المملكة المتحدة يوم الاثنين لمناقشة شروط صفقة انتقاله.

ويمضي التقرير ليقول أن كلاً من ليفربول و مانشستر يونايتد في مركز الصدارة للتعاقد مع ساؤول من أتلتيكو أبطال الدوري الإسباني، وأن لديهم استعداد لقبول عرض يتراوح ما بين 35 مليون 40 مليون جنيه إسترليني، رغم أن بند الشرط الجزائي في عقده يبلغ 125 مليون جنيه إسترليني.

كان ساؤول نيجيز قد أظهر رغبته في الرحيل عن الأتلتيكو وخوض تجربة جديدة في الملاعب الأوروبية، ومن الواضح أن تجربة اللعب في البريميرليج تُغريه.