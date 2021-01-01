الحكومة الإسرائيلية تناقش الميزانية السنوية اليوم وتعرضها للمصادقة غدا

القدس المحتلة/سما/

تناقش حكومة الاحتلال الإسرائيلي في جلستها الأسبوعية يوم الأحد، مشروع الميزانية السنوية، على أن يتم عرضه للمصادقة غدًا، بعد 3 سنوات من غياب الميزانية المُصادق عليها.

وذكرت صحيفة "كلكليست" العبرية، ، أن الحكومة ستناقش اليوم الميزانية السنوية في ظل وجود خلافات بين أقطابها حول توزيع الميزانية على الوزارات المختلفة، في حين سيستغرق نقاش الميزانية ساعات طويلة هذه الليلة وحتى صباح غد.

وبينت الصحيفة أن وزراء الحكومة يعلمون أنه وفي حال عدم المصادقة على الميزانية السنوية بعد عامين و8 أشهر من فشل الحكومات السابقة في إقرارها "فعليهم تحميل أمتعتهم؛ لأن أيام الحكومة ستكون قصيرة".

في حين، تمكن وزير المالية "أفيغدور ليبرمان" من تجنيد 17 وزيرًا للتصويت لصالح الميزانية من أصل 27 وزيرًا.

وكان "ليبرمان" توصل قبل أيام إلى اتفاق حول ميزانية جيش الاحتلال السنوية مع رئيس الحكومة نفتالي بينيت ووزير الجيش بيني غانتس، بقيمة 58 مليار شيقل قابلة للإضافات.