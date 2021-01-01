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بينت يتهم إيران بالوقوف خلف استهداف السفينة قبالة عُمان و يهدد

الأحد 01 أغسطس 2021 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينت يتهم إيران بالوقوف خلف استهداف السفينة قبالة عُمان و يهدد



القدس المحتلة/سما/

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، صباح اليوم الأحد، إيران بمسؤوليتها المباشرة بتنفيذ الهجوم الذي وقع قبالة سواحل عمان على السفينة "ميرسر ستريت" التي تديرها شركة مملوكة للإسرائيلي إيال عوفر.
 
وقال بينت في بداية جلسة مجلس الوزراء، صباح اليوم، "أنا أصرح بشكل قاطع - إيران هي التي نفذت الهجوم على السفينة، الأدلة الاستخباراتية على ذلك موجودة".
 
وأضاف بينت "نتوقع من النظام الدولي أن يوضح للنظام الإيراني أنه ارتكب خطأ فادحًا".
 

وشدد بالقول "نحن نعرف كيف ننقل الرسالة إلى إيران بطريقتنا الخاصة".
 
من جهتها، نفت إيران ضلوعها في الهجوم على السفينة قبالة سواحل عمان يوم الجمعة، وفق ما أفاد موقع "والا" العبري.

#ايران #بينيت #استهداف سفينة اسرائيلية

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