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برشلونة يستعرض عضلاته بفوز عريض على شتوتجارت ودياً

الأحد 01 أغسطس 2021 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يستعرض عضلاته بفوز عريض على شتوتجارت ودياً



وكالات / سما /

استعرض برشلونة عضلاته على فريق شتوتجارت الألماني بفوز عريض قوامه ثلاثة أهداف دون رد، مساء أمس السبت، خلال معسكر الفريق الاسباني التحضيري للموسم الجديد في الأراضي الألمانية.

ولعب البارسا مباراة ودية جديدة في فترة التحضير، واحتضنها ملعب ميرسيدس بنز أرينا، وعرفت المباراة استمرار تألق الهولندي ممفيس ديباي، الوافد الجديد، بتسجيل هدفاً من ثلاثية فريقه.

ديباي وقع على الهدف الأول للبارسا بطريقة رائعة عند حدود الدقيقة 21، قبل أن يحول يوسف دمير الملقب بميسي النمسا الهدف الثاني عند الدقيقة 36.

طوفان البارسا الهجومي استمر ليسفر عن هدف ثالث وهذه المرة حمل توقيع لاعب الوسط الشاب ريكي بوتش.

ويلعب برشلونة في اللقاء الودي القادم ضد ريد بول سالزبورج النمساوي في ملعب ريد بول أرينا بالنمسا.

وحقق البارسا بذلك الفوز الودي الثالث في فترة التحضير من أصل ثلاث مباريات حيث فاز على خيمناستيك برباعية بيضاء، قبل أن يضرب جيرونا بثلاثية لهدف.

ومن المنتظر أن يلعب برشلونة ضد يوفنتوس الإيطالي في كأس خوان جامبر يوم الأحد قبل المقبل، في آخر مباراة ودية قبيل انطلاق الموسم.

#برشلونة #شتوتجارت #الدوري الإسباني

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