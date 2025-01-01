حماس تجدد انتخاب هنية رئيسًا لها لدورة جديدة

غزة/سما/

انتخبت حركة حماس، الجمعة، إسماعيل هنية رئيسًا للمكتب السياسي للحركة لدورة جديدة ستمتد حتى عام 2025.

وقالت مصادر من الحركة لـصحيفة “القدس” المحلية إن مجلس الشورى للحركة انعقد الجمعة، وانتخب هنية مجددًا لقيادة الحركة، مشيرةً إلى أنه سيتم اليوم الأحد انتخاب نائب هنية، وباقي أعضاء المكتب السياسي.



وبذلك تكون حماس أنهت انتخاباتها الداخلية بشكل كامل بعد تأخرها عن موعدها المحدد لنحو شهرينو كما كان يجري في السنوات الماضية.

وجرى مؤخرًا انتخاب خالد مشعل (رئيس الحركة السابق) مسؤولًا عن إقليم الخارج، وموسى أبو مرزوق نائبًا له، في حين تم انتخاب صالح العاروري رئيسًا لإقليم الحركة بالضفة، وزاهر جبارين نائًبا له، بينما تم انتخاب يحيى السنوار قائدًا للحركة بغزة قبل أشهر، وخليل الحية نائبًا له.

وينص القانون الداخلي للحركة على أنه يسمح بانتخاب رئيسها لفترتين متتاليتين، على أنه لا يحق انتخابه في فترة ثالثة إلا في حالة مرور فترة انتقالية لشخصية أخرى.