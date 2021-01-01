  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الخارجية الايرانية: "اتهامات إسرائيل بضلوعنا في انفجار السفينة هي مجرد أكاذيب"

الأحد 01 أغسطس 2021 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الايرانية: "اتهامات إسرائيل بضلوعنا في انفجار السفينة هي مجرد أكاذيب"



طهران/سما/

نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الأحد، ضلوع إيران بتفجير السفينة الإسرائيلية قبالة سلطنة عمان.

قال خطيب زادة: "اتهامات إسرائيل بضلوعنا في انفجار السفينة هي مجرد أكاذيب"، مؤكدا أنه "يتعين على إسرائيل أن تكف عن توجيه الاتهامات، ويجب أن تتراجع عن محاولاتها لطرح موضوع السفينة في مجلس الأمن".

واتهمت إسرائيل إيران بتنفيذ هجوم قبالة ساحل عُمان على ناقلة تديرها شركة إسرائيلية وقالت إنه لا بد من رد قاس.

وأكد وزير الخارجية، يائير لابيد، أن طهران  تمثل مصدرا لعدم الاستقرار على مستوى العالم، داعيا إلى عدم الصمت على ما سماه بـ"الإرهاب الإيراني".
إلى ذلك نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر مطلعة أن الهجوم على السفينة الإسرائيلية شمال بحر عمان، جاء ردا على هجوم إسرائيلي على مطار الضبعة في منطقة القصير بسوريا.

#ايران #سلطنة عمان #تفجير سفينة اسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

"اسرائيل هيوم" : الرئيس الفلسطيني في أواخر عهده والشاباك يُقيم اتصالاً جاريًا مع عباس ورجاله

الجزيرة تعود للبث من مصر وتعين الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة من القاهرة

معاريف: إسرائيل أمام مفترق طرق حاسم.. وصواريخ حزب الله ستجبر تل ابيب اتخاذ قرارات هامة

رئيس الأركان المصري يدعو رجال المنطقة الجنوبية لـ"اليقظة والاستعداد القتالي (فيديو)

موجة حر تضرب المنطقة حتى منتصف آب

اتصالات امريكية اسرائيلية بريطانية حول حادث الهجوم على السفينة في بحر عمان

الأونروا تصدر تصريحا بشأن آلية العام الدراسي الجديد وتثبيت موظفي العقود

الأخبار الرئيسية

اطفال

صحة غزة تطلق نداء استغاثة لإنقاذ مرضى السرطان ..

وزيرة الصحة: 3 وفيات و111 إصابة جديدة بـ"كورونا" حالة في فلسطين

حماس تجدد انتخاب هنية رئيسًا لها لدورة جديدة

مسؤول رفيع في السُلطة يتحدث عن أزمة رواتب شهر يوليو ..

الإعلام العبري يكشف طبيعة الرد الإسرائيلي على إيران في المرحلة الحالية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية