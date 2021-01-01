  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

فوز مثير لشباب جباليا.. والأخضر والتفاح للتعادل (فيديو)

الأحد 01 أغسطس 2021 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فوز مثير لشباب جباليا.. والأخضر والتفاح للتعادل (فيديو)



غزة / سما /

حقق شباب جباليا فوزا ثمينا على شباب خانيونس (1-0), ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من دوري الدرجة الممتازة.

ويدين "ثوار الشمال" بانتصاره الغالي إلى هيثم النجار الذي سجل هدف المباراة الوحيد (87), ليرفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث, ويبقى رصيد شباب خانيونس 15 نقطة في المركز التاسع.

خدمات رفح – التفاح (1-1)

وتعادل خدمات رفح مع نظيره التفاح (1-1).

وتقدم التفاح عبر فادي عوض الله (55), قبل أن يتعادل خدمات رفح عن طريق يسار الصباحين (70).

ورفع خدمات رفح رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس, وبات رصيد التفاح 10 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.

باقي الدرجات

وفي دوري الأولى, انتصر نماء على المجمع الإسلامي (3-1), والأقصى على خدمات المغازي (3-2).

وفي دوري الثانية فرع "غزة والشمال", فاز خدمات جباليا على المشتل (1-0) ليصعد رسميا للدرجة الأولى, والرضوان على فلسطين (2-0), بينما شهد فرع "الوسطى والجنوب", تفوق الأمل على المصدر (1-0).

#دوري الممتازة

الأكثر قراءة اليوم

"اسرائيل هيوم" : الرئيس الفلسطيني في أواخر عهده والشاباك يُقيم اتصالاً جاريًا مع عباس ورجاله

الجزيرة تعود للبث من مصر وتعين الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة من القاهرة

معاريف: إسرائيل أمام مفترق طرق حاسم.. وصواريخ حزب الله ستجبر تل ابيب اتخاذ قرارات هامة

رئيس الأركان المصري يدعو رجال المنطقة الجنوبية لـ"اليقظة والاستعداد القتالي (فيديو)

موجة حر تضرب المنطقة حتى منتصف آب

اتصالات امريكية اسرائيلية بريطانية حول حادث الهجوم على السفينة في بحر عمان

الأونروا تصدر تصريحا بشأن آلية العام الدراسي الجديد وتثبيت موظفي العقود

الأخبار الرئيسية

حماس تجدد انتخاب هنية رئيسًا لها لدورة جديدة

مسؤول رفيع في السُلطة يتحدث عن أزمة رواتب شهر يوليو ..

الإعلام العبري يكشف طبيعة الرد الإسرائيلي على إيران في المرحلة الحالية

بيغاسوس

من دبلوماسية "عوزي" إلى بيغاسوس.. فضيحة برنامج التجسس تكشف صفقات لدول "ظلامية"

تجار

السماح بدخول 50 تاجراً من غزة لـ"إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية