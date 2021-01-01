فوز مثير لشباب جباليا.. والأخضر والتفاح للتعادل (فيديو)

غزة / سما /

حقق شباب جباليا فوزا ثمينا على شباب خانيونس (1-0), ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من دوري الدرجة الممتازة.

ويدين "ثوار الشمال" بانتصاره الغالي إلى هيثم النجار الذي سجل هدف المباراة الوحيد (87), ليرفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث, ويبقى رصيد شباب خانيونس 15 نقطة في المركز التاسع.

خدمات رفح – التفاح (1-1)

وتعادل خدمات رفح مع نظيره التفاح (1-1).

وتقدم التفاح عبر فادي عوض الله (55), قبل أن يتعادل خدمات رفح عن طريق يسار الصباحين (70).

ورفع خدمات رفح رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس, وبات رصيد التفاح 10 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.

باقي الدرجات

وفي دوري الأولى, انتصر نماء على المجمع الإسلامي (3-1), والأقصى على خدمات المغازي (3-2).

وفي دوري الثانية فرع "غزة والشمال", فاز خدمات جباليا على المشتل (1-0) ليصعد رسميا للدرجة الأولى, والرضوان على فلسطين (2-0), بينما شهد فرع "الوسطى والجنوب", تفوق الأمل على المصدر (1-0).