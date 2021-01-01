رفع الإيقاف عن لاعب خدمات النصيرات

الوسطى / سما /

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن رفع العقوبة المفروضة على لاعب خدمات النصيرات, تمهيدا لظهوره في الجولة السابعة عشرة من دوري الدرجة الأولى.

وقرر اتحاد القدم, رفع عقوبة الإيقاف مباراة واحدة عن محمد أبو يوسف لاعب خدمات النصيرات, والاكتفاء بتنفيذه عقوبة الطرد, ليصبح جاهزا للعب ضد الأهلي الاثنين القادم على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى.

وكان أبو يوسف قد تعرض للطرد ضد القادسية (2-2) في الجولة قبل الماضية, قبل أن يفرض الاتحاد عليه عقوبة الإيقاف مباراة واحدة بالإضافة للطرد, ما يعني أنه كان من المفترض أن يغيب مباراتين, حسب توصيات لجنة الاستئناف.

ولكن الاتحاد قرر مؤخرا, إزالة عقوبة الإيقاف مباراة واحدة, والاكتفاء بتنفيذ اللاعب لعقوبة الطرد فقط, والتي جعلته يغيب عن لقاء خدمات المغازي (1-2) الأخير.