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مدير المعابر يكشف ما سيتم إدخاله غدا عبر معبر كرم أبو سالم

الأحد 01 أغسطس 2021 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدير المعابر يكشف ما سيتم إدخاله غدا عبر معبر كرم أبو سالم



غزة/سما/

أكد رامي أبو الريش مدير عام التجارة والمعابر بوزارة الاقتصاد بغزة، اليوم الاحد، بأن لجنة التنسيق التابعة للشؤون المدنية في رام الله أبلغت وزارته أنه سيتم ادخال بضائع ومستلزمات كهربائية غدًا الاثنين إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري والوحيد.

وقال أبو الريش، في تصريح صجفي  إنه "من المتوقع إدخال شاحنات تقل بضائع ومستلزمات كهربائية غدًا عبر أبو سالم"، مشيرًا إلى أنها لم تشمل الهواتف النقالة.

وفيما يتعلق بمواد البناء، أوضح أن الاحتلال يواصل منع ادخال مواد البناء للقطاع الخاص منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي في مايو الماضي، لافتًا إلى أنه يوجد مساعي واتصالات حثيثة للضغط على الاحتلال من أجل إدخال تلك المواد الأساسية عبر معبر أبو سالم الذي يعمل بشكل جزئي.

يشار إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي شددت من عرقلتها لعمل معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، وتمنع عبره إدخال الشاحنات المحملة بالسلع والبضائع الأساسية إلى القطاع، لاسيما بعد انتهاء العدوان الأخير الذي استمر 11 يومًا.

#رامي أبو الريش #وزارة الاقتصاد #الشؤون المدنية #رام الله

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