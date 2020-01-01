الاقتصاد: تشغيل 7 منشآت صناعية توفر 175 فرصة عمل جديدة

رام الله / سما /

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، إن 7 منشآت صناعية حصلت على رخصة تشغيل، للمباشرة في عمليات الإنتاج تتركز معظمها في قطاعات صناعة المنتجات الغذائية والأثاث المنزلي والأصناف المنتجة من الخرسانة والاسمنت توفر 129 فرصة عمل جديدة مباشرة.

وأشارت نتائج التقرير الاحصائي إلى ترخيص الوزارة 13 مصنعا جديدا خلال شهر حزيران الماضي، بقيمة 13.3 مليون دولار مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 44.4% مقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 116.7% مقارنة بالشهر المناظر من العام 2020، وتركزت هذه المصانع في محافظات بيت لحم، وجنين، ورام الله والبيرة، والخليل، ونابلس.

وتوزعت المصانع الجديدة على عدة مجالات من الصناعات التحويلية، حيث استحوذت صناعة المنسوجات على الحصة الكبرى وبنسبة 62.1% من إجمالي رأس المال، تلتها صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 18.8%، ومن ثم صناعة الأثاث بنسبة 8.3% من قيمة رأس المال، وأنشطة منتجات المعادن اللافلزية بنسبة 7.3%.

ويساهم القطاع الصناعي بنسبة 13% من الناتج الإجمالي المحلي للعام الماضي، ويعمل فيه نحو 20,710 مؤسسة صناعية تشغل 122 ألف عامل، وتنتج في الوضع الطبيعي أكثر من 5 مليارات دولار أميركي في قطاعات (المنتجات الغذائية، المشروبات، الملابس، الصناعات الجلدية، المنتجات الورقية، الكيماويات، الدوية، المنتجات الانشائية والمعدنية والأثاث)، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.

من ناحية أخرى، سجلت الوزارة خلال الشهر المرصود 202 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية، برأسمال إجمالي وصل إلى 25 مليون دولار أميركي، مملوكة جميعها للقطاع الخاص المحلي من قيمة رأس مال هذه الشركات، اضافة الى تسجيل 238 تاجرا جديدا في السجل التجاري، شكلت الإناث 10.1% من إجمالي المسجلين في السجل التجاري.

على صعيد المحافظات، احتلت محافظة الخليل المرتبة الأولى من حيث عدد التجار الجدد المسجلين في السجل التجاري بنسبة وصلت إلى 23.9%، تلتها محافظة رام الله والبيرة بنسبة 14.7%، ثم محافظة نابلس بنسبة 13.4%.