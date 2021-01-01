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آلية السفر عبر معبر رفح يوم غد الاثنين

الأحد 01 أغسطس 2021 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح يوم غد الاثنين



غزة/سما/

أعلنت وزارة الداخلية بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الاثنين.

وأوضحت أن السفر سيكون غدا للحافلة الأولى والثانية حتى الرقم (120) من الكشف الجديد رقم (2021/26).

وطالبت المسافرين التوجه لإجراء فحص كورونا الآن وفوراً في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً بجميع المحافظات، والتواجد غداً س 7 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
ودعت إلى إجراء فحص كورونا لبقية الحافلات بجميع المحافظات حسب الجدول الآتي:

- الأحد 8/1: الحافلات (1-3).

- الإثنين 8/2: الحافلات (4-6).

- الثلاثاء 8/3: الحافلتان (7+8).

- الأربعاء 8/4: الحافلتان (9+10).

رابط الكشف الجديد (2021/26)

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