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معاريف: اضطرابات داخل الليكود ضد نتنياهو من أجل الانقلاب عليه

الأحد 01 أغسطس 2021 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف: اضطرابات داخل الليكود ضد نتنياهو من أجل الانقلاب عليه



القدس المحتلة / سما /

قالت مصادر في حزب الليكود اليميني الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن هناك حالة من الاضطراب والتوتر داخل الحزب وقيادته بسبب تمسك بنيامين نتنياهو زعيم الحزب برئاسته.

ونقلت صحيفة “معاريف” العبرية عن تلك المصادر قولها، إن نتنياهو لا يظهر أي مؤشر عن نيته للاستقالة من قيادة الحزب، وسط اتهامات لبيئته بالمسؤولية عن ذلك.

وقالت المصادر إن هناك حالة من كسر شيء من حاجز الخوف لدى أعضاء الحزب، وأن مواقفهم باتت تتغير بعد أن أصبح نتنياهو خارج رئاسة الحكومة، وهو ما يدلل على انهيار الأوضاع بالداخل، في ظل صراعات جديدة بدأت تظهر.

ووفقًا لذات المصادر، فإن بعض أعضاء الكنيست عن الحزب والمقربين من نتنياهو يراقبون الوضع، وربما بعضهم بدأ بالتحرك من خلال التخطيط لعقد مؤتمرات داخلية بالحزب خلال الشهور المقبلة، وسط استعداد للمطالبة بإجراء انتخابات داخلية، ومن بين تلك الشخصيات وزير المالية السابق يسرائيل كاتس، الذي يشغل منصب رئيس الأمانة العامة للحزب ويتطلع لزعامته بدلًا من نتنياهو.

وأشارت المصادر إلى أن كاتس في الفترة الماضية زاد نشاطه داخل الحزب وبات يروج لتعديل قانون تحديد رئاسة الحزب لمدة 8 سنوات فقط، وعدم السماح لأي شخصية دعمت أحزاب أخرى أو تركوا الحزب من الترشح له لفترتين.

صحيفة القدس

#نتنياهو #الليكود

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