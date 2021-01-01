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"بتكوين" ترتفع لأعلى مستوى منذ منتصف مايو

الأحد 01 أغسطس 2021 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"بتكوين" ترتفع لأعلى مستوى منذ منتصف مايو



وكالات/سما/

استمر زخم التعاملات على عملة "بتكوين" لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ مايو حيث حققت العملة المشفرة مكاسب لليوم العاشر على التوالي، وتم تداولها بسعر 42390 دولارا، أمس السبت.


وقال جوناثان تشيزمان، مدير المبيعات ومبيعات الشركات في بورصة العملات المشفرة "FTX" في مذكرة أمس السبت "تشير مثل هذه الحركة بالتأكيد إلى بعض الدعم الناتج عن التدفق المالي، العملة الآن بحاجة إلى الاستقرار عند هذا المستوى، وفوق مستوى 20 مايو سيكون تأكيدا إضافيا".

وكانت "بتكوين" قد تعرضت لاتجاه هبوطي لعدة أسابيع لتنخفض من أعلى مستوى لها سجلته منتصف أبريل الماضي عند 65 ألف دولار، لكنها أمضت أسبوعا عوضت فيه بعض خسائرها مدعومة بالتعليقات الداعمة من إيلون ماسك وكاثي وود والتي أخرجتها من الاتجاه الهبوطي، إضافة إلى إعلانات "أمازون" عن وظائف للأصول المشفرة وحركة المضاربات عليها.

وكان مراقبو السوق قد أشاروا إلى الـ40 ألف دولار نقطة تحول مهمة في مسيرة أكبر عملة مشفرة.

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