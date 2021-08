لبنان: مقتل مواطن في حفل زفاف على خلفية "قضية ثأر" (فيديو)

أقدم رجل من "عرب خلدة" في لبنان، على قتل المواطن، علي شبلي، خلال حفل زفاف في منطقة الجية، ليلة أمس السبت، على خلفية "قضية ثأر"، وفق بعض وسائل الإعلام اللبناني.



وبعد مصرع صاحب "سنتر شبلي" في خلدة، فرض الجيش اللبناني على الفور طوقا أمنيا في محيط "السنتر".

وفي مقاطع فيديو متداولة، يظهر الجاني وهو يطلق النار على المجني عليه خلال حفل الزفاف وأمام الحاضرين.

High tension tonight in #Lebanon after an incident in a wedding in Jiyyeh related to previous clashes in Khaldeh. A Sunni man (Arab tribes) killed a Shiaa/Hezb fighter as a revenge for his brother.

The sectarian language online is worrying#علي_شبلي #خلدة #لبنان_ينهار pic.twitter.com/9hQsiaTz3V