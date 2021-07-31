لبنان: مقتل مواطن في حفل زفاف على خلفية "قضية ثأر" (فيديو)

بيروت/سما/

أقدم رجل من "عرب خلدة" في لبنان، على قتل المواطن، علي شبلي، خلال حفل زفاف في منطقة الجية، ليلة أمس السبت، على خلفية "قضية ثأر"، وفق بعض وسائل الإعلام اللبناني.



وبعد مصرع صاحب "سنتر شبلي" في خلدة، فرض الجيش اللبناني على الفور طوقا أمنيا في محيط "السنتر".

وفي مقاطع فيديو متداولة، يظهر الجاني وهو يطلق النار على المجني عليه خلال حفل الزفاف وأمام الحاضرين.

High tension tonight in #Lebanon after an incident in a wedding in Jiyyeh related to previous clashes in Khaldeh. A Sunni man (Arab tribes) killed a Shiaa/Hezb fighter as a revenge for his brother.

The sectarian language online is worrying#علي_شبلي #خلدة #لبنان_ينهار pic.twitter.com/9hQsiaTz3V — Lebanese Bonkers (@BonkersLebanese) July 31, 2021

كان يسير إلى جانبه ويتحدث معه ومن ثم أطلق النار عليه .. لحظة مقتل #علي_شبلي pic.twitter.com/jHERg1p1AL — Ahmad El Hajj | أحمد الحاج (@AhmadElHajj007) July 31, 2021



وسادت حالة من التوتر في المنطقة بعد إطلاق النار، وأفادت معلومات بأن اتصالات جرت بين الأحزاب والأجهزة الأمنية لضبط الأمور في خلدة.



من جانبها، أصدرت عشائر "عرب خلدة" بيانا قالت فيه: "نحن عشائر العرب في لبنان.. من عادات العرب وتقاليدها أن تأخذ بالثائر إذا لم تتم مصالحة بين المتخاصمين، وإن ما حصل اليوم بمقتل علي الشبلي ليس إلا أخذ بثأر، والقاتل شقيق المقتول حسن غصن".