الصحة: 3 وفيات و71 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 100 حالة في غزة

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، ظهر يوم الأحد 1 أغسطس 2021 ،عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 446 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 71 إصابة جديدة بالفيروس.

وأضافت أنه تم تسجيل 100 حالة تعافي جديدة من مصابي فيروس "كورونا"، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 116596 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 1033 حالة، وإجمالي المتعافين 114465 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1098 حالة وفاة.





وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى63 حالة، من بينها 48 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 336300 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 105960 شخص.