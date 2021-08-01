مستشار وزيرة الصحة: هناك خشية حقيقية من وصول الموجة الرابعة من "كورونا" إلى غزة

غزة/سما/

أكد الدكتور فتحي أبو وردة مستشار وزيرة الصحة في قطاع غزة اليوم الاحد 1/8/2021 ، وجود خشية وقلق واسع في قطاع غزة من وصول الموجة الرابعة لغزة ودخول المتحور "دلتا" سريع الانتشار لفيروس كورونا، وخاصة في ظل ما يعانيه القطاع من ظروف خاصة بعد العدوان الاخير.

وقال ابو وردة في تصريح لاذاعة صوت فلسطين ان قطاع غزة جزء لا يتجرأ من الوطن وان المتحور "دلتا" قد يصل في أي لحظة ، وخاصة في ظل فتح معبر رفح والعدد الكبير من الوافدين من كافة دول العالم في فصل الصيف .

وتابع ابو وردة، مررنا بجميع المراحل السابقة بكورونا وكنا على أهبة الاستعداد لمواجهتها ، بالإضافة الى التواصل اليومي مع وزيرة الصحة واللجنة الوبائية لكي نصل الى الحد من الموجة ، معرباً عن امله ان لا تصل الموجة الرابعة للقطاع كونها صعبة وأكثر انتشاراً.

ودعا ابو وردة المجتمع الغزي بضرورة الإلتزام بالكمامة والتباعد واخذ اللقاح الكامل ، مشيراً الى انه لايوجد حتى اللحظة اقبال بالشكل المطلوب من قبل المواطنين لأخد اللقاحات.

وجدد تأكيده للمواطنين ان اللقاح آمن ولا يشكل مضاعفات اللقاح ، مبيناً ان الوزارة فتحت الباب لمن هم اقل من 30 عاماً لأخد اللقاح لأن وزارة الصحة وفرت جميع اللقاحات لقطاع غزة .