رام الله / سما /

ركزت الصحف المحلية (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) على تصريحات نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، عضو اللجنة المركزية محمود العالول، التي قال فيها إن الأيام القادمة ستكون حاسمة في ظل عدم القدرة على تحمل جرائم الاحتلال، إضافة إلى إعلانه إرسال القيادة رسائل للعالم بعدم القبول باستمرار الوضع الراهن.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

الاحتلال يقمع وقفة احتجاجية في الشيخ جراح ويصيب شابا بالرصاص شرق طوباس

الرئيس يهاتف والد الشهيد شوكت عوض معزياً وقدورة فارس مطمئنا على صحته

العالول: القيادة أرسلت رسائل واضحة للعالم بعدم قبول استمرار الحالة الراهنة

"الثوري" يعقد الثلاثاء المقبل جلسة للأعضاء المتواجدين

"التربية": العام الدراسي ينطلق وجاهيا في 16 آب الجاري

لأول مرة: تعيين أميركية من أصل فلسطيني ضمن قيادة الشرطة بإحدى مقاطعات نيويورك

وفاة بـ"كورونا" في غزة و11 بصفوف جاليتنا بالسعودية

"لجنة التواصل" تستقبل وفداً من المعروفين الدروز في رام الله

تونسيون يحملون حركة النهضة مسؤولية الأزمات في بلدهم

"القدس":

إصابات بالرصاص والاختناق شرق طوباس

إسرائيل تريد عرض قضية الهجوم على ناقلة النفط على الأمم المتحدة

التربية: العالم الدراسي سينطلق في السادس عشر من الشهر الجاري وسيكون وجاهياً

تل أبيب تشرع بتحصين المناطق الحدودية جنوبي لبنان وإقامة "عائق إلكتروني"

الرئيس التونسي يحث البنوك على خفض نسب الفائدة

"النجاح" تتصدر الجامعات الفلسطينية في تصنيفين

الرئيس يهاتف والد الشهيد شوكت عوض

وفاة 123 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع

182.4 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي في النصف الأول من العام 2021

"الأيام":

إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرتين منددتين بالاستيطان في طوباس وكفر قدوم

الأمم المتحدة: إسرائيل هدمت 59 مبنى يملكها فلسطينيون خلال أسبوعين

"كورونا": وفاة و123 إصابة

السعودية: 11 وفاة بـ "كورونا" بين أبناء الجالية الفلسطينية

إسرائيل تدعو لتحرك دولي ضد إيران على خلفية الهجوم على ناقلة النفط

اجتماع بعد غد للمجلس الثوري بحضور المتواجدين

الاحتلال يمقع وقفة احتجاجية في حي الشيخ جراح

إسرائيل تعتزم تحصين المناطق الحدودية جنوب لبنان وإقامة "عائق إلكتروني"

182.4 مليون دولار أرباح البنك العربي في النصف الأول، بنسبة نمو 2%