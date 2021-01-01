داخلية غزة تصدر إعلانا هاما لموظفي التشغيل المؤقت المنتهية عقودهم

غزة / سما /

أعلنت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية بغزة، عن بدء اختبارات التوظيف لموظفي التشغيل المؤقت المنتهية عقودهم، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس 2021، وعلى دفعات حسب الترتيب الأبجدي.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتعين على المتسابق اجتياز جميع مراحل الاختبارات بنجاح، وهي: (اللياقة البدنية - الفحص الطبي - المقابلة الشخصية).

وأشارت إلى أن من سيجتاز هذه الاختبارات سيكون على قوائم انتظار التوظيف لمدة عام قادم وفق احتياج وزارة الداخلية والأمن الوطني.

وأضافت أنه سيتم إبلاغهم بموعد الاختبارات عبر الرسائل النصية على الهاتف المحمول، وحسابات الدخول الموحد.