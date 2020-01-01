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مصر تتأهل لربع نهائي منافسات اليد طوكيو 2020 بفوزها على البحرين

الأحد 01 أغسطس 2021 07:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تتأهل لربع نهائي منافسات اليد طوكيو 2020 بفوزها على البحرين



طوكيو/سما/

فاز منتخب مصر لكرة اليد على نظيره البحريني بنتيجة 30-20، الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية، في أولمبياد طوكيو 2020.


وأنهى المنتخب المصري شوط المباراة الأول بنتيجة 15 – 7، قبل أن يوسع الفارق وينهي اللقاء في الشوط الثاني.

وتأهل المنتخب المصري عن المجموعة الثانية في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 بعد أن فاز في مباراته الأخيرة على السويد، حسبما ذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية.

ويحتل منتخب الدنمارك صدارة الترتيب برصيد 8 نقاط قبل خوض اللقاء الأخير في المجموعات ضد السويد، ثم مصر بنفس الرصيد في وصافة الترتيب بفارق الأهداف، ولكن لعبت مباراة أكثر.


ويأتي المنتخب السويدي في المركز الثالث برصيد ست نقاط قبل مواجهته ضد الدنمارك، ثم البحرين برصيد نقطتين متفوقا على البرتغال واليابان بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة بينهم.

وضمنت منتخبات الدنمارك، مصر، السويد والبحرين التأهل إلى الدور القادم من الأولمبياد.

وتأكدت مواجهة البحرين ضد فرنسا في دور الثمانية من البطولة، بينما تنتظر بقية المنتخبات نتائج اليوم الختامي للمجموعة الأولى في البطولة لتحديد المنافسين القادمين لهم، وفق ما ذكر موقع "يلا كورة".

#مصر #ربع نهائي كرة اليد #اولومبياد طوكيو 2020 #البحرين

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