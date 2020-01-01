وضعت "سمّ كلاب" لأطفالها وزوجها.. اعترافات الأم القاتلة وعشيقها في مصر

القاهرة/سما/

أدلت المتهمة بقتل 3 من أبنائها والشروع في قتل زوجها بمعاونة عشيقها باعترافات صادمة أمام النيابة العامة بمركز فرشوط في محافظة قنا المصرية.

واعترفت المتهمة بأنها وضعت لهم "سم كلاب" (سم يستخدم لقتل الكلاب) في زجاجات عصير المانغو، التي قدمتها لهم.

وحسب موقع "الوطن"، فإن المتهمة البالغة 26 عاما "حاولت مراوغة النيابة العامة، من خلال الإدلاء بأقوال متضاربة. حيث ذكرت في بداية الواقعة أن سبب وفاة أطفالها الثلاثة، وإصابة زوجها البالغ 32 عاما (عامل بالسكك الحديدية) تناولهم عصير منتهي الصلاحية، ثم ادعت بعد ذلك أن سبب الوفاة تناولهم "بطيخ مسرطن وفسيخ"، وأنها لم تتناوله لأنها لا تحب الفسيخ".

وأضاف الموقع أنه "بعدما كذبت النيابة العامة كل أقوال المتهمة بالأدلة في التحقيق الثالث، ومن خلال فحص الكاميرات والتقارير الطبية، اعترفت التهمة أنها سممت زوجها وأولادها بوضع "سم كلاب" لهم في العصير".

وتابع أن "المتهمة قالت في تحقيقات النيابة إن رغبتها في التخلص من زوجها وأطفالها، جاءت بسبب ارتباطها بعلاقة محرمة مع سائق من الجيران في قرية كوم البيجا منذ عدة أشهر وأنهما كان يلتقيان مرة كل أسبوع في إحدى الشقق بمدينة فرشوط، لممارسة الرذيلة، وأنه جلب لها "سم الكلاب" في إحدى المرات".

وأشارت المتهمة في التحقيقات إلى أنها "اتفقت مع عشيقها السائق على وضع السم في زجاجات عصير وتقديمها لزوجها وأطفالها الثلاثة في المنزل، مما تسبب في مصرع الأطفال، بينما تمكن الأب من الاستغاثة ببعض الجيران، وتم نقله للمستشفى في حالة خطيرة، حيث أصيب بغيبوبة لعدة أيام، قبل أن يبدأ في استعادة وعيه تدريجيا".