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الاحتلال الإسرائيلي يغلق حي الشيخ جراح بشكل كامل ويعتدي على متضامنين (صور وفيديو)

الأحد 01 أغسطس 2021 07:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الإسرائيلي يغلق حي الشيخ جراح بشكل كامل ويعتدي على متضامنين (صور وفيديو)



القدس المحتلة/سما/

 أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، حي “الشيخ جراح” وسط مدينة القدس المحتلة بشكل كامل، وفق ما أفاد به شهود عيان.

وقال الشهود إن “قوات الاحتلال أغلقت الحي بشكل كامل بعد أن قمعت وطردت متضامنين مع الأهالي المهددين بإخلاء منازلهم لصالح المستوطنين”.

وأضافوا أن تلك القوات “منعت غير سكان الحي من دخوله، واعتقلت اثنين من المتضامنين الفلسطينيين”.

وأردف الشهود أن الشبان الفلسطينيين “ردوا بإطلاق مفرقعات نارية تجاه القوات التي أغلقت الحي”.

وتابعوا أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منزلين فلسطينيين مهددين بالإخلاء لصالح المستوطنين في الحي يعودان لعائلتي الكرد وعطية”.

ومنعت قوات الاحتلال الصحافيين من تغطية التظاهرة التضامنية.

ومنذ قرابة 3 أشهر، تمنع قوات الاحتلال المتضامنين من مساندة سكان الحي المهددين بالتهجير لصالح المستوطنين، كما تعرقل عمل المسعفين والصحفيين.

وتواجه 28 عائلة فلسطينية خطر الإجلاء من المنازل التي تقيم فيها منذ عام 1956.

وتدعي جماعات استيطانية إسرائيلية أن المنازل أقيمت على أرض كانت بملكية يهودية قبل عام 1948، وهو ما ينفيه السكان.

#حي الشيخ جراح #القدس المحتلة
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