وزير الخارجية الجزائري: ملفات المنطقة والقارة الإفريقية تتطلب التنسيق مع مصر

الجزائر/سما/

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن "ملفات المغرب والمشرق العربيين وملفات القارة الإفريقية تتطلب التنسيق والتشاور مع مصر".

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، قال لعمامرة إنه "يغتنم كل الفرص سواء على هامش الندوات الدولية أو الاجتماعات لتكريس سنة التشاور والتنسيق مع مصر".

وأضاف أنه "كانت هناك توجيهات من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بأن تكون مهمته الأولى بصفته وزير الخارجية أن يزور عددا من البلدان الشقيقة والصديقة".

وتابع: "مصر من تلك الدول، على اعتبار أن المسائل المطروحة، سواء فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية، وعددا من الملفات الأخرى في المغرب العربي والمشرق العربي والقارة الإفريقية كلها، تتطلب التنسيق والتشاور مع مصر الشقيقة".

وأضاف: "أنا أنقل من تبون رسالة مودة وإخاء، وتشديد الالتزام بهذه النوعية بعلاقات البلدين، التي دائما وأبدا يربطها الجزائريون من كل الأجيال بملحمة التحرير، عندما وقفت مصر الشقيقة ووقف الشعب المصري إلى جانب الثورة الجزائرية، وقدمت مصر الكثير من أجل نصرة الجزائر في كفاحها المشروع من أجل استرجاع حريتها واستقلالها".