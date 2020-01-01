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الطقس: استمرار موجة الحر

الأحد 01 أغسطس 2021 07:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: استمرار موجة الحر



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو اليوم الأحد، حارًا في معظم المناطق، وحارًا جدًا في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم غد الاثنين، يستمر الجو حارا في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الثلاثاء، يستمر الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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