حراس الجبل يعلنون التصعيد ضد الاحتلال في بيتا

نابلس/سما/

أكد حراس الجبل في بلدة بيتا جنوب نابلس أنهم ماضون بهمة وإصرار عنيد على تطهير الأرض من كل مظاهر الاحتلال، واستمرار نضالهم لاستراد جثمان الشهيد شادي الشرفا.

وفي بيان لهم أذيع عبر المساجد مساء اليوم السبت شدد حراس الجبل على أن في جعبتهم الكثير من وسائل النضال التي من شأنها أن تضغط على دولة الاحتلال لاسترداد الشهيد الشرفا، وإقامة عرس يليق به ويحتضنه تراب بلدته.

وأعلن حراس الجبل في بيانهم أنه يمنع منعا باتا دخول أي سيارة صهيونية تحمل بضائع للاحتلال إلى حسبة بيتا، محذراً من يتعامل مع بضائع الاحتلال داخل البلدة.

ولفت الى أن لديهم العديد من وسائل الضغط على دولة الاحتلال وأنهم لن ينتظروا كثيراً، لتسليم جثمان الشهيد.

وشهدت بيتا مساء اليوم كمائن وانتشار لقوات الاحتلال في محيط مفرق البلدة وعلى الشارع الالتفافي القريب من زعترة.

ولاحقت قوات الاحتلال الشبان في منطقة الهوتة والمسبح وأطلقت قنابل الغاز عليهم.

كما اعتلت قوات الاحـتلال سطح منزل قيد الانشاء قرب المسبح مع تواجد للجيبات العسكرية.

واستشهد المواطن شادي عمر الشرفا 41 عاما يوم الثلاثاء الماضي برصاص قوات الاحتلال علماً بأنه كان يعمل على فتح المياه التي تزود البلدة.

وباستشهاد الشرفا ارتفع عدد شهداء جبل صبيح الى خمسة شهداء منذ بدء الهبة الشعبية قبل أكثر من شهرين ونصف الى جانب إصابة المئات بينهم العشرات بالرصاص الحي.