  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محافظ الخليل يشيد بجهود كل من ساهم لوأد الفتنة بين عائلة الجعبري والعويوي

الأحد 01 أغسطس 2021 12:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ الخليل يشيد بجهود كل من ساهم لوأد الفتنة بين عائلة الجعبري والعويوي



الخليل/سما/

شكر محافظ الخليل جبرين البكري، كل أصحاب النوايا والجهد الخير على مدار الأيام الماضية من كل محافظات الوطن بما في ذلك من أراضي الـ48 الذين انتصروا لإنجاز وتحقيق السلم الأهلي ولوأد الفتنة بين عائلتي الجعبري والعويوي (أبو عيشة).


وشدد المحافظ البكري في تصريح له، مساء اليوم السبت، على ترحيبه بكل الجهود التي بذلت من الجميع، مؤكدا ضرورة الالتزام ومتابعة الموضوع وغيره من خلال اللجنة المكلفة من الرئيس، والالتزام بكل ما يصدر عنها من قرارات.

وشكر عشائر الخليل والمؤسسات في المحافظة وكل القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي رفضت أي محاولة لاستمرار حالة التدهور في المحافظة.

كما شكر الأجهزة الأمنية على دورها الكبير والعالي في حفظ الأمن والسلم المجتمعي في المحافظة، وتطبيق القانون وفرض النظام والحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

كما ثمن حكمة وجهاء العشيرتين خلال اجتماعهما في مقر الرابطة الجامعية، في تعاطيهما مع اللجنة الرئاسية ما يعكس عمق انتمائهما للوطن، مشيدا بعائلتي الجعبري والعويوي المناضلتين اللتين قدمتا الكثير من التضحيات من أجل خدمة القضية الفلسطينية، واستشهد العديد من أبناء العائلتين.

وقال: “نتمنى من كل مكونات الشعب الفلسطيني بكل الوطن أن تتعامل مع هذا الموضوع بدرجة عالية من الحساسية، من خلال اللجنة المكلفة من الرئيس والتي يقودها الشيخ داود الزير”.

وأكد المحافظ البكري أن الجميع عبروا عن أعلى درجات المسؤولية الوطنية لمعالجة هذه القضية والخروج من هذا المأزق.

#محافظ الخليل #عائلة الجعبري #عائلة العويوي #الخليل

الأكثر قراءة اليوم

"اسرائيل هيوم" : الرئيس الفلسطيني في أواخر عهده والشاباك يُقيم اتصالاً جاريًا مع عباس ورجاله

صحيفة: الجيش الإسرائيلي يعزز قواته على حدود سيناء لهذا السبب…

إصابة د. صبري صيدم عضو مركزية فتح بحادث سير في الخليل (صور وفيديو)

السيسي يستجيب لمناشدة أب فلسطيني من غزة لعلاج طفلته من مرض خطير

انخفاض حاد في سعر الدولار

التعليم توضح تفاصيل العام الدراسي المقبل ومدى توفر الكتب الدراسية

الطقس: موجة حارة وجافة تبدأ اليوم

الأخبار الرئيسية

ححح

قناة عبرية: حماس تكثف جهودها لتنفيذ عمليات في الضفة

اتصالات امريكية اسرائيلية بريطانية حول حادث الهجوم على السفينة في بحر عمان

معبر

تقرير: تخفيف إسرائيل القيود المفروضة على قطاع غزة ينزع فتيل مواجهة كانت محتملة

معاريف: إسرائيل أمام مفترق طرق حاسم.. وصواريخ حزب الله ستجبر تل ابيب اتخاذ قرارات هامة

قناة 12 تكشف: تل أبيب أعدت خطة للرد على استهداف السفينة الإسرائيلية قبالة شواطئ عمان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية