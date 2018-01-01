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أسوشتيد برس: مقتل 5 عسكريين مصريين وإصابة 6 في هجوم لـ"داعش" بسيناء

الأحد 01 أغسطس 2021 12:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسوشتيد برس: مقتل 5 عسكريين مصريين وإصابة 6 في هجوم لـ"داعش" بسيناء



القاهرة/سما/

أكد مسؤولون مصريون أن مسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابي نصبوا كمينا لنقطة تفتيش في الشطر الشمالي من سيناء، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 5 من عناصر الأمن.

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤولين، قولهم إن "ستة آخرين على الأقل من عناصر الأمن أصيبوا في الهجوم الذي وقع ببلدة الشيخ زويد، ونقلوا إلى مستشفى عسكري بمدينة العريش المطلة على البحر المتوسط".

وأضافوا: "عناصر الأمن قتلوا ثلاثة مسلحين في تبادل إطلاق النار، وتم تعزيز الأمن بالمنطقة".

وتحارب مصر المسلحين في الشطر الشمالي من شبه الجزيرة منذ سنوات، حيث شنوا عدة هجمات استهدفت قوات الأمن ومواطنين يتهمونهم بالتعاون مع الجيش والشرطة.

وتباطأت وتيرة هجمات داعش إلى حد بعيد منذ فبراير 2018، عندما شن الجيش عملية واسعة النطاق في سيناء وأجزاء من دلتا النيل والصحراء على طول الحدود الغربية للبلاد مع ليبيا.

#أسوشتيد برس #داعش #الامن المصري #سيناء #الشيخ زويد

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