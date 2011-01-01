  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

قرقاش يرد على تصريحات الغنوشي: يزج باسم الإمارات لتبرير تقصيره

الأحد 01 أغسطس 2021 12:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قرقاش يرد على تصريحات الغنوشي: يزج باسم الإمارات لتبرير تقصيره



أبوظبي/سما/

قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات إن زعيم "حركة النهضة" في تونس راشد الغنوشي زج باسم الإمارات لتبرير تقصيره، وطالبه بالنظر لأحداث بلاده من منظور داخلي.

وكتب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" يوم السبت: "لم أستغرب حوار السيد راشد الغنوشي مع صحيفة التايمز اللندنية واتهاماته الموجهة للامارات، فقد تعودنا الزج باسم الامارات من قبل هذه الجهات لتبرير قصور محلي وهيكلي".

وأضاف: "نصيحتي أن تكون قراءته داخلية لأحداث بلاده فستكون بالتأكيد أدق ولعلها أنفع".


وجاءت تغريدة قرقاش ردا على تصريحات راشد الغنوشي التي نشرتها صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، والتي اتهم فيها الإمارات بدعم استحواذ الرئيس سعيد على السلطة من خلال تعليق عمل البرلمان وتشديد قبضته على البلاد أكثر.


وقال الغنوشي إن الإمارات مصممة على "إنهاء" الربيع العربي الذي اندلعت شرارته الأولى في تونس في أعقاب الإطاحة بنظام بن علي في سنة 2011.

وأضاف أن الإمارات تعتبر الإسلاميين الديمقراطيين تهديدا لنفوذها... "لقد أخذت على نفسها عهدا بأن الربيع العربي ولد في تونس ويجب أن يموت في تونس".

وأشار إلى الاهتمام الكبير الذي توليه وسائل الإعلام الإماراتية لما يحدث في تونس، وتساءل: "الإمارات بعيدة عنا ولا يوجد تضارب في المصالح بيننا، فلماذا تفعل هذا؟".

وحذر من احتمال اندلاع احتجاجات في الشوارع في حال لم يقرر الرئيس استئناف عمل البرلمان.

#أنور قرقاش #راشد الغوشي #الامارات

الأكثر قراءة اليوم

"اسرائيل هيوم" : الرئيس الفلسطيني في أواخر عهده والشاباك يُقيم اتصالاً جاريًا مع عباس ورجاله

صحيفة: الجيش الإسرائيلي يعزز قواته على حدود سيناء لهذا السبب…

إصابة د. صبري صيدم عضو مركزية فتح بحادث سير في الخليل (صور وفيديو)

انخفاض حاد في سعر الدولار

التعليم توضح تفاصيل العام الدراسي المقبل ومدى توفر الكتب الدراسية

الطقس: موجة حارة وجافة تبدأ اليوم

رئيس الأركان المصري يدعو رجال المنطقة الجنوبية لـ"اليقظة والاستعداد القتالي (فيديو)

الأخبار الرئيسية

ححح

قناة عبرية: حماس تكثف جهودها لتنفيذ عمليات في الضفة

اتصالات امريكية اسرائيلية بريطانية حول حادث الهجوم على السفينة في بحر عمان

معبر

تقرير: تخفيف إسرائيل القيود المفروضة على قطاع غزة ينزع فتيل مواجهة كانت محتملة

معاريف: إسرائيل أمام مفترق طرق حاسم.. وصواريخ حزب الله ستجبر تل ابيب اتخاذ قرارات هامة

قناة 12 تكشف: تل أبيب أعدت خطة للرد على استهداف السفينة الإسرائيلية قبالة شواطئ عمان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية