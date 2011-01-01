قرقاش يرد على تصريحات الغنوشي: يزج باسم الإمارات لتبرير تقصيره

أبوظبي/سما/

قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات إن زعيم "حركة النهضة" في تونس راشد الغنوشي زج باسم الإمارات لتبرير تقصيره، وطالبه بالنظر لأحداث بلاده من منظور داخلي.

وكتب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" يوم السبت: "لم أستغرب حوار السيد راشد الغنوشي مع صحيفة التايمز اللندنية واتهاماته الموجهة للامارات، فقد تعودنا الزج باسم الامارات من قبل هذه الجهات لتبرير قصور محلي وهيكلي".

وأضاف: "نصيحتي أن تكون قراءته داخلية لأحداث بلاده فستكون بالتأكيد أدق ولعلها أنفع".



وجاءت تغريدة قرقاش ردا على تصريحات راشد الغنوشي التي نشرتها صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، والتي اتهم فيها الإمارات بدعم استحواذ الرئيس سعيد على السلطة من خلال تعليق عمل البرلمان وتشديد قبضته على البلاد أكثر.



وقال الغنوشي إن الإمارات مصممة على "إنهاء" الربيع العربي الذي اندلعت شرارته الأولى في تونس في أعقاب الإطاحة بنظام بن علي في سنة 2011.

وأضاف أن الإمارات تعتبر الإسلاميين الديمقراطيين تهديدا لنفوذها... "لقد أخذت على نفسها عهدا بأن الربيع العربي ولد في تونس ويجب أن يموت في تونس".

وأشار إلى الاهتمام الكبير الذي توليه وسائل الإعلام الإماراتية لما يحدث في تونس، وتساءل: "الإمارات بعيدة عنا ولا يوجد تضارب في المصالح بيننا، فلماذا تفعل هذا؟".

وحذر من احتمال اندلاع احتجاجات في الشوارع في حال لم يقرر الرئيس استئناف عمل البرلمان.