الأونروا تصدر تصريحا بشأن آلية العام الدراسي الجديد وتثبيت موظفي العقود

غزة/سما/

قال ئيس برنامج التعليم بوكالة الغوث, مساء اليوم السبت أبو عاذرة" إنّ انطلاق العام الدراسي الجديد سيبدأ يوم 16/8 لجميع الطلاب والطالبات, مضيفاً أنه تم عمل مواد استدراكيه للطلاب من الصف الثاني وحتى التاسع وسيتم تدريسها أول ثلاثة أسابيع.

وأوضح أبو عاذرة في تصريحات صحفية أنه بخصوص الطلاب (الصف الثاني والثالث والرابع) سيتم العمل على توظيف 600 مدرس مساند لهم وسيتم زياده عدد الحصص من أجل تمكينهم في القراءة والكتابة.

وكشف أبو عاذرة" عن وجود مساعي حثيثة لتثبيت موظفي العقود حسب حاجه التعليم آملاً أن يكون قريباً.

وأضاف أنّ وكالة الغوث ستخصص موازنات للمدارس لتعويض عائدات المقاصف ولتستطيع المدارس توفير احتياجاتها, مشيراً إلى أنه سيتم استلام وتوفير الكتب المدرسية قبل بداية العام الدراسي ولا تأخير في توزيعها.

وبيّن أنّ النظام الجديد للعام الدراسي 4 فصول لكل عام, على أن تلتزم الأونروا بما تقرره السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأشار أبو عاذرة أنّ التسجيل في صناعة غزه التابعة للأونروا سيتم هذا العام في موعده.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في رام الله، بدء العام الدراسي الجديد في 16 أغسطس القادم بشكل وجاهي وعلى 4 فترات تعليمية.

وأوضحت الوزارة أن هذه ستكون عودة مبكرة لأسباب مرتبطة بأهمية تعويض الطلبة عن بعض الفجوات التعليمية التي حصلت خلال العام الدراسي الماضي؛ نتيجة نظام التعليم المدمج الذي استعملته الوزارة لمواجهة تداعيات الوباء.

ونوهت إلى أنها اتخذت بعض الإجراءات المرتبطة بتوفير سبل الوقاية للطلاب في المدارس، حيث أن المدارس التي ضمت الصفوف المكتظة ان وجدت سيكون لها إجراءات إضافية للتأكيد على الوقاية الكاملة.