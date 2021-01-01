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قبل أيام من زفافه.. مقتل الشاب عطا الله في جريمة اطلاق نار بالداخل المحتل

السبت 31 يوليو 2021 11:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
قبل أيام من زفافه.. مقتل الشاب عطا الله في جريمة اطلاق نار بالداخل المحتل



الجليل/سما/

قتل الشاب سرحان عطا الله (30 عاما) متأثرا بإصابته في جريمة إطلاق نار، فيما أصيب آخران بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضهما للطعن في شجار بقرية يركا، مساء السبت.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الضحية عقد قرانه بالأمس وكان يستعد للزواج بعد أسبوعين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 20:39 حول مصاب في يركا، وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش لشاب في الثلاثينات من عمره إذ عانى جروحا حرجة".


وذكر المضمد سيمون غضبان أن "المصاب كان ملقى على الشارع وهو فاقد للوعي إذ عانى جروحا حرجة، وعلى الفور قدمنا الإسعافات الأولية وعمليات الإنعاش له، ثم جرى نقله بواسطة سيارة الإسعاف المكثف وهو بحالة حرجة".

كما قدم طاقم طبي من مركز "حيان" الإسعافات الأولية لشابين، في العشرينيات من عمريهما، إذ وصفت حالتهما بالخطيرة.

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج؛ بيد أنه جرى إقرار وفاة أحدهم متأثرا بجروحه.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الشجار الذي لم تعرف خلفيته بعد.

56 قتيلا منذ مطلع العام

ويرتفع عدد ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام في المجتمع العربي إلى 56 قتيلا، وذلك في أعقاب الجريمة الأخيرة، مساء اليوم، في يرك

#جريمة اطلاق نار #يركا

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