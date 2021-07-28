جامعة النجاح تتصدر الجامعات الفلسطينية في تصنيفي “التايمز” و”الويبومتركس” الإسباني

نابلس / سما /

سجلت جامعة النجاح الوطنية إنجازاً جديداً لها في التصنيفات العالمية ومنها تصدرها للجامعات الفلسطينية في تصنيف التايمز للجامعات العربية للعام 2021 وتصنيف الويبومتركس في نسخة تموز للعام 2021.

ففي النسخة الجديدة من التصنيف العالمي لمؤسسة التايمز للتعليم العالي لأفضل ‏جامعات المنطقة العربية في مجال التعليم العالي Arab University Rankings: 2021 – Times Higher Education (THE)، فقد تبوأت جامعة النجاح المركز الأول فلسطينياً والمرتبة 52 عربياً وجاءت ضمن فئة أفضل 51-60 جامعة عربية.

وتعتبر النسخة الجديدة من تصنيف التايمز، أحد أهم التصنيفات العالمية للجامعات الصادر عن مؤسسة التايمز، وقد تمَّ تصنيف أول 125 جامعة ومؤسسة تعليم عالٍ وأفضلها ضمن 14 دولة عربية.

وتعتمد المنهجية المتبعة في تقييم أفضل الجامعات العربية بناءً على خمسة مؤشرات لقياس أداء الجامعة تم وضعها بعناية لتعكس ميزات الجامعات في العالم العربي، وهي: التدريس وبيئة التعليم، وإنتاج البحث العلمي، والاستشهادات البحثية، والتأثير على المجتمع، والاستقطاب الدولي للطلبة والمدرسين.

وأعرب أ.د ماهر النتشة، رئيس الجامعة، عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز المميز الذي يعتبر أحد الأهداف الإستراتيجية التي تسعى لها الجامعة، وهو التميز في التصنيفات العالمية المرموقة وبخاصة تصنيف التايمز العالمي الذي يضع شروطاً صعبة لتصنيف الجامعات.

وأشار أ.د النتشة إلى أن الخطة الإستراتيجية للجامعة في السنوات القادمة هي تقدم الجامعة في تصنيف التايمز لتصبح ضمن أفضل 30 جامعة عربية، كما هو الحال في تصنيف الـ QS، والويبومتركس وأن تدخل الجامعة في نادي أفضل 1000 جامعة عالمية مما يتطلب خطوات عملية كبيرة من إدارة الجامعة ومن الباحثين حتى تواصل الجامعة تقدمها وتسجيل الإنجازات المتميزة.

من جانب آخر، حافظت جامعة النجاح على موقع الصدارة فلسطينياً وضمن أفضل 30 جامعة عربية وبفارق كبير عن الجامعات الفلسطينية الأخرى في التصنيف الإسباني المعروف بإسم الويبومتركس والذي ظهرت نتائجه في 28/7/2021.

يذكر أن تصنيف الويبومتركس يعتمد أيضا على الإنتاج البحثي وجودته وعدد الاقتباسات للأبحاث في شتى التخصصات، بالإضافة إلى جودة موقع الجامعة من خلال عدد الروابط الخلفية العالمية التي تؤشر لموقع الجامعة.

وقال أ.د ماهر النتشة رئيس الجامعة بأن ظهور جامعة النجاح في تصنيف الويبومتركس ووصولها للمركز الأول فلسطينيا وضمن أفضل 30 جامعة عربية هو إنعكاس لاهتمام الجامعة بملف تصنيف الجامعات، وبملف التحول الرقمي في التعليم من خلال إثراء الموقع الإلكتروني بالمواد التعليمية والمنصات المجتمعية ذات التفاعل المجتمعي مثل منصة الإفتاء، ومنصة الاستشارات القانونية وغيرها من المنصات التي استحدثتها الجامعة لإثراء تواصل مع المجتمع.

وأضاف أن هذا الإنجاز للجامعة يأتي ضمن خطة جامعة النجاح لتطوير وتحسين البوابة الإلكترونية لها ولكلياتها، إضافة إلى تسويق نشاطات الجامعة وبرامجها إلكترونيا، من خلال استخدام التكنولوجيا بالطريقة المثلى للارتقاء بالجامعة لتجد مكانتها الصحيحة ضمن الجامعات العربية والعالمية.

وحول تصنيف الويبومتركس أشار أ.د. النتشة أنه يعد أكبر نظام لتقييم الجامعات العالمية ويهدف إلى تحسين وتشجيع وجود مؤسسات التعليم العالي على الشبكة العنكبوتية، وإتاحة المواد العلمية ذات الجودة العالية مجاناً لجميع المتصفحين في العالم.

وتوجه أ.د النتشة بالشكر إلى رئيس مجلس الأمناء الأستاذ صبيح المصري، ونائب رئيس مجلس الأمناء الأستاذ الدكتور رامي حمد الله، وأعضاء المجلس، ‏على دعمهم المتواصل للجامعة وعلى دعم المجلس للخطة الاستراتيجية للجامعة ومن ضمنها تطوير منظومة البحث العلمي والدخول في التصنيفات العالمية للجامعات والذي تكلل بوصول الجامعة لهذه المرتبة المتميزة

وأشار أ.د. النتشة الى أن هذا الإنجاز للجامعة يعتبر نجاحاً لكافة العاملين فيها والكل الفلسطيني، مثمّنا جهود أسرة الجامعة كافة في تحقيق هذا الإنجاز الذي يضاف إلى سلسلة إنجازاتها النوعية.