  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

واشنطن: نرحب بأي جهد لإعادة العلاقات “الطبيعية” مع طهران

السبت 31 يوليو 2021 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن: نرحب بأي جهد لإعادة العلاقات “الطبيعية” مع طهران



بغداد /سما/ الاناضول

أعلن السفير الأمريكي لدى بغداد، ماثيو تولر، السبت، أن بلاده ترحب بأي جهد دبلوماسي يفضي إلى إعادة العلاقات “الطبيعية” مع إيران.

جاء ذلك خلال لقاء الدبلوماسي الأمريكي، مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، بالعاصمة بغداد، وفق بيان للمستشارية.

وبحث اللقاء “مخرجات زيارة رئيس الوزراء (مصطفى الكاظمي) إلى واشنطن، فضلا عن الوضع السياسي والأمني وأمن الانتخابات المقبلة (مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل)”.

والإثنين الماضي، التقى الكاظمي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في واشنطن، حيث أعلنا آنذاك، اتفاقا يقضي بسحب القوات الأمريكية من العراق، بحلول نهاية العام الجاري.

وقال تولر: “تم إبلاغ الجنرال بول كالفرت، قائد التحالف الدولي ضد داعش، بمتابعة مخرجات الاتفاق الفني الخاص بإنهاء تواجد أي قوة قتالية بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل”.

وأضاف: “وكذلك الاستمرار بتقديم المساعدة والدعم للعراق في محاربة داعش”، بحسب المصدر ذاته.

كما أفاد المسؤول الأمريكي، بأن بلاده ترحب بأي جهد دبلوماسي يفضي إلى “إعادة العلاقة الطبيعية مع إيران”، مشيرا إلى عدم رغبة واشنطن بالتصعيد مع طهران، خصوصا في العراق.

ويتبنى العراق سياسة تهدف الى خفض التوتر في المنطقة، خصوصا بين واشنطن وطهران، بعد مقتل قائد “فيلق القدس” الإيراني قاسم سليماني، بغارة أمريكية قرب بغداد مطلع العام 2020.

#الولايات المتحدة #ايران #العراق #ماثيو تولر

الأكثر قراءة اليوم

مصدر فلسطيني يرد على أنباء تدهور صحة الرئيس عباس وإعلام اسرائيلي يعلق

"اسرائيل هيوم" : الرئيس الفلسطيني في أواخر عهده والشاباك يُقيم اتصالاً جاريًا مع عباس ورجاله

أول تعليق من السعودية تهاني القحطاني بعد خسارتها الساحقة أمام منافستها الإسرائيلية

صحيفة: الجيش الإسرائيلي يعزز قواته على حدود سيناء لهذا السبب…

وفد من القطاع الخاص الفلسطيني يتوجه إلى القاهرة الأسبوع المقبل لمناقشة هذه الملفات..

إصابة د. صبري صيدم عضو مركزية فتح بحادث سير في الخليل (صور وفيديو)

السيسي يستجيب لمناشدة أب فلسطيني من غزة لعلاج طفلته من مرض خطير

الأخبار الرئيسية

اتصالات امريكية اسرائيلية بريطانية حول حادث الهجوم على السفينة في بحر عمان

معبر

تقرير: تخفيف إسرائيل القيود المفروضة على قطاع غزة ينزع فتيل مواجهة كانت محتملة

معاريف: إسرائيل أمام مفترق طرق حاسم.. وصواريخ حزب الله ستجبر تل ابيب اتخاذ قرارات هامة

قناة 12 تكشف: تل أبيب أعدت خطة للرد على استهداف السفينة الإسرائيلية قبالة شواطئ عمان

هل ستتمكن "سيلين طفلة الركام" من جمع مليون دولار لأطفال غزة؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية