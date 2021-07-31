الجزيرة تعود للبث من مصر وتعين الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة من القاهرة

القاهرة /سما/

عادت قناة الجزيرة للبث من مصر لأول مرة منذ غلق مكاتبها في القاهرة ومنع العاملين من أداء واجبهم، وحظر نشاطهم، وتعرض بعضهم للسجن والمضايقات.

وأطلت شيرين أبو عاقلة مراسلة القناة من فلسطين لتظهر على الشاشة في بث مباشر من العاصمة المصرية القاهرة، وتغطي الأحداث الجارية.

وزير الخارجية الجزائري يزور #مصر بعد #السودان في محاولة لتقريب وجهات النظر بين أطراف أزمة #سد_النهضة.. مراسلة #الجزيرة في القاهرة شيرين أبو عاقلة تنقل لنا تفاصيل الزيارة وانعكاساتها على الأزمةpic.twitter.com/ubTO9IMFA2 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) July 31, 2021

وتابعت مراسلة الجزيرة من القاهرة تفاصيل زيارة وزير الخارجية الجزائري لمصر حيث يحاول تقريب وجهات النظر بين أطراف أزمة سد النهضة.

وكشفت مصادر من المقر الرئيسي لشبكة الجزيرة أنه تم استدعاء أبو عاقلة قبل فترة إلى الدوحة حيث مكثت فترة استعداداً لمغادرتها إلى القاهرة، وانتظار استكمال الموافقات اللازمة للعمل في مصر.

شيرين ابو عاقلة - الجزيرة - القاهرة pic.twitter.com/zWpzsnzdp3 — Shireen AbuAqla شيرين ابو عاقلة (@ShireenNasri) July 31, 2021

ونشرت أبو عاقلة تغريدة على صفحتها في موقع توتير أثناء تغطية الحدث من القاهرة.

وتشهد العلاقات القطرية- المصرية تطوراً إيجابياً في الفترة الأخيرة، على ضوء المصالحة الخليجية التي تمت في قمة العُلا في المملكة العربية السعودية مطلع العام الجاري.