  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجزيرة تعود للبث من مصر وتعين الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة من القاهرة

السبت 31 يوليو 2021 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجزيرة تعود للبث من مصر وتعين الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة من القاهرة



القاهرة /سما/

عادت قناة الجزيرة للبث من مصر لأول مرة منذ غلق مكاتبها في القاهرة ومنع العاملين من أداء واجبهم، وحظر نشاطهم، وتعرض بعضهم للسجن والمضايقات.

وأطلت شيرين أبو عاقلة مراسلة القناة من فلسطين لتظهر على الشاشة في بث مباشر من العاصمة المصرية القاهرة، وتغطي الأحداث الجارية.

وتابعت مراسلة الجزيرة من القاهرة تفاصيل زيارة وزير الخارجية الجزائري لمصر حيث يحاول تقريب وجهات النظر بين أطراف أزمة سد النهضة.

وكشفت مصادر من المقر الرئيسي لشبكة الجزيرة أنه تم استدعاء أبو عاقلة قبل فترة إلى الدوحة حيث مكثت فترة استعداداً لمغادرتها إلى القاهرة، وانتظار استكمال الموافقات اللازمة للعمل في مصر.

ونشرت أبو عاقلة تغريدة على صفحتها في موقع توتير أثناء تغطية الحدث من القاهرة.

وتشهد العلاقات القطرية- المصرية تطوراً إيجابياً في الفترة الأخيرة، على ضوء المصالحة الخليجية التي تمت في قمة العُلا في المملكة العربية السعودية مطلع العام الجاري.

#مصر #قناة الجزيرة #قطر

الأكثر قراءة اليوم

مصدر فلسطيني يرد على أنباء تدهور صحة الرئيس عباس وإعلام اسرائيلي يعلق

"اسرائيل هيوم" : الرئيس الفلسطيني في أواخر عهده والشاباك يُقيم اتصالاً جاريًا مع عباس ورجاله

أول تعليق من السعودية تهاني القحطاني بعد خسارتها الساحقة أمام منافستها الإسرائيلية

صحيفة: الجيش الإسرائيلي يعزز قواته على حدود سيناء لهذا السبب…

وفد من القطاع الخاص الفلسطيني يتوجه إلى القاهرة الأسبوع المقبل لمناقشة هذه الملفات..

إصابة د. صبري صيدم عضو مركزية فتح بحادث سير في الخليل (صور وفيديو)

السيسي يستجيب لمناشدة أب فلسطيني من غزة لعلاج طفلته من مرض خطير

الأخبار الرئيسية

اتصالات امريكية اسرائيلية بريطانية حول حادث الهجوم على السفينة في بحر عمان

معبر

تقرير: تخفيف إسرائيل القيود المفروضة على قطاع غزة ينزع فتيل مواجهة كانت محتملة

معاريف: إسرائيل أمام مفترق طرق حاسم.. وصواريخ حزب الله ستجبر تل ابيب اتخاذ قرارات هامة

قناة 12 تكشف: تل أبيب أعدت خطة للرد على استهداف السفينة الإسرائيلية قبالة شواطئ عمان

هل ستتمكن "سيلين طفلة الركام" من جمع مليون دولار لأطفال غزة؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية