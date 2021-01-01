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الرئيس يعزي نظيره التركي بضحايا الحرائق

السبت 31 يوليو 2021 09:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يعزي نظيره التركي بضحايا الحرائق



رام الله / سما /

عزى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بضحايا الحرائق التي اندلعت في عدة ولايات جنوب وجنوب غرب تركيا، وأدت لوقوع العديد من الضحايا بين وفيات وجرحى، إضافة للخسائر المادية.

وأعرب الرئيس في برقية التعزية، عن تعازيه القلبية للرئيس أردوغان وللحكومة وللشعب التركي ولعائلات الضحايا، وعن تضامنه التام مع تركيا في هذا المصاب وعن ثقته بحكمتكم في تجاوزه.

ودعا الرئيس المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويلهمكم وذويهم الصبر وحسن العزاء، وأن يحفظكم وبلدكم وشعبكم من كل مكروه.

#الرئيس عباس #الرئيس التركي #رجب طيب أردوغان

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