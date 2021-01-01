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إصابة شاب بالرصاص خلال قمع الاحتلال مسيرة رافضة لخطة الضم الإسرائيلية شرق طوباس

السبت 31 يوليو 2021 08:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة شاب بالرصاص خلال قمع الاحتلال مسيرة رافضة لخطة الضم الإسرائيلية شرق طوباس



طوباس /سما /

أصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة رفضا لخطة الضم واعتداءات المستوطنين، قرب حاجز تياسير العسكري شرق طوباس.

وكانت لجنة التنسيق الفصائلي وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان وفعاليات محافظة طوباس، دعت للمشاركة في المسيرة الجماهيرية، بمشاركة عشرات المواطنين.

وتصاعدت اعتداءات المستوطنين في مناطق الأغوار الشمالية بشكل ملحوظ خلال الأسبوعين الماضيين، حيث شرع المستوطنون بعمليات بناء وتسييج في محيط نبع عين الحلوة للاستيلاء الكامل عليه، إضافة لقيام مستوطنين بالمبيت في معسكر مخلى للجيش قرب حاجز تياسير تمهيدا لبناء بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة.

وأكد المشاركون والمنظمون للفعالية أن هذه الفعاليات مستمرة حتى زوال البؤرة الاستيطانية.

#مواجهات #اصابة مواطن #حاجز تياسير العسكري

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